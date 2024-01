Per le osservazioni al Piano mobilità

Piano della mobilità urbana, ultimi tre giorni per presentare le osservazioni. Dopo l’adozione da parte della Giunta nelle scorse settimane, stanno scadendo i termini per le osservazioni dei cittadini. L’iter fissa la chiusura a mercoledì prossimo, dopodiché l’atto passerà in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. Per chi volesse presentare un’osservazione, la documentazione è reperibile in rete civica. Assieme al piano della mobilità la Giunta ha adottato anche il Pgtu, il Piano generale del traffico urbano. Le principali novità del Pums di Scandicci riguardano la mobilità ciclopedonale e la riorganizzazione della rete di trasporto pubblico urbano, come modalità alternative all’utilizzo dell’auto e dei veicoli a motore privati.