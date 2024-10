"Per il porto di Carrara la strada è giusta"

"Siamo sulla strada giusta. Positivo che tutte le parti – istituzionali, datoriali e sociali – abbiano partecipato al tavolo odierno con la convinzione di fare squadra come territorio per rendere la nostra provincia e il suo porto sempre più centrali nella strategia di sviluppo regionale e nazionale. Molte le voci a favore della nuova collocazione del porto di Marina di Carrara all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Settentrionale". Lo dichiara il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti (nella foto), che aggiunge: "I dubbi sollevati da qualcuno nelle scorse settimane e anche nel corso della riunione odierna sono legittimi e su questo possiamo e dobbiamo rassicurare tutti. L’iter di approvazione del nuovo piano regolatore portuale non subirà stop o rallentamenti e procederà cercando di contemperare le aspettative di tutti i soggetti, portuali, istituzionali e territoriali. La nuova collocazione all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale toscana inserirà il porto Apuano pienamente nel contesto del piano di sviluppo strategico della Toscana costiera".