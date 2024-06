Per due stanze la media è di 1.066 euro

Non è Milano, tra le grandi città italiane, quella meno accessibile per chi è alla ricerca di un bilocale tutto per sé da affittare. Il primato – negativo – in questo senso spetta infatti a Firenze.

Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence, ha infatti confrontato la cifra mensile che una persona dovrebbe allocare per l’affitto – ovvero non più del 30% del suo reddito medio netto – con il canone medio effettivamente richiesto per un bilocale nei grandi centri.

Dall’indagine viene fuori che a Firenze il prezzo medio mensile richiesto per locare un appartamento con due stanze è di 1.066 euro, ma il budget per l’affitto a disposizione di un single in media non supera i 480 euro. Di conseguenza, solo lo 0,5% dei bilocali in offerta sul mercato risulta accessibile a chi cerca da solo.

A seguire, in questa specifica classifica, si colloca Napoli, dove un affitto medio si aggira sugli 850 euro al mese ma, dato il reddito medio registrato nel capoluogo campano, la quota che un single può destinare alla locazione è di circa 415 euro, ovvero meno della metà. Non a caso l’accessibilità risulta inferiore all’1%.

Praticamente a pari merito in quanto a divario tra richiesta e cifra a disposizione ci sono Milano e Venezia.

Il capoluogo lombardo presenta il canone più elevato tra le città analizzate, oltre 1.320 euro al mese per un bilocale, e, seppur anche il budget a disposizione del singolo sia il più consistente, appena sopra i 650 euro, risulta comunque assolutamente insufficiente.