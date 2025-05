Pensioni, pesa il divario di genere. Per le donne 8mila euro in meno “Servono investimenti e garanzie”. Gli uomini percepiscono in media 25mila euro l’anno contro i 16mila delle ex lavoratrici fiorentine. Soffici, Cna pensionati: “È una questione che ci riguarda da vicino e su cui non possiamo tacere”