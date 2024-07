Pendolari. Chiara Mazzei:: "Vanno tutelati"

Una mozione a tutela dei pendolari della linea ferroviaria: a presentarla è stata la capogruppo di Insieme per Rufina in Consiglio comunale, Chiara Mazzei (nella foto), nel tentativo di tornare a mettere i disagi degli utenti in cima all’agenda. Si tratta del primo atto ufficiale presentato dalle opposizioni di Rufina, nel tentativo di mettere sull’agenda istituzionale locale una delle questioni più sentite e anche irrisolte. I problemi dei pendolari restano infatti un problema quasi quotidiano, che interessa migliaia di persone che tutti i giorni utilizzano le rotaie per raggiungere i propri posti di lavoro. "Sarebbe stucchevole mettersi ancora una volta ad elencare i disservizi che subiamo come pendolari - dice la capogruppo di centrodestra, Chiara Mazzei – ma ormai si tratta di migliaia di episodi e di una questione che non sembra vedere una soluzione all’orizzonte. Durante lo scorso mandato si è parlato molto in Consiglio comunale di questa situazione, ma la vecchia giunta non ha ottenuto niente di concreto, neanche un incontro che potesse in qualche modo dare segnali di speranza". Con la nostra mozione, prosegue ancora Mazzei "chiediamo un tavolo che sia propedeutico a una commissione di studio per la risoluzione dei problemi sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, che coinvolga tutti i comuni interessati da questa linea, il Consiglio e la giunta regionale, l’assessore regionale e i vertici di Rfi, con invito a promuovere la stessa mozione nei consigli degli altri comuni, in modo da presentarsi al tavolo con un mandato politico forte" Secondo Mazzei "sarebbe un’occasione per capire immediatamente se la nuova amministrazione rappresenta davvero un cambiamento di rotta o se l’isolamento di Rufina continuerà".

Leonardo Bartoletti