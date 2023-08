Pelletteria Il polo di formazione passa al Mita

di Sandra Nistri

Il polo integrato per la formazione professionale di via Galilei sarà affidato all’Its Mita Made in Italy Tuscany Academy. L’aggiudicazione del servizio per sei anni, dal 2024 al 2029, è avvenuta a seguito di una procedura pubblica per la concessione d’uso dei locali, dopo una precedente gara andata deserta.

La notizia dell’affidamento è arrivata, ieri, dopo l’avvenuto vaglio delle offerte, direttamente dall’amministrazione comunale: "È un atto – spiega il sindaco Sandro Fallani – che segna la maturazione del Mita, una maturazione straordinaria visto che quest’anno, nel prossimo settembre, partirà con 11 corsi, tutti pubblici, corsi Its in grado di formare veramente i lavoratori che rimarranno nelle aziende del territorio, con un tasso di occupabilità di quasi il 100%. E ben 230 aziende sono socie del Mita".

L’acquisizione dei nuovi locali non farà però abbandonare l’attuale sede dell’Acciaiolo: "Il Mita resterà anche all’Acciaiolo – conferma infatti il primo cittadino – fra l’altro, negli ultimi anni, lo stesso Mita aveva difficoltà legate proprio agli spazi ed era costretto a prendere laboratori in affitto da privati. Ora con l’acquisizione di 3500 metri quadrati di laboratori potrà organizzare tutto nelle proprie sedi. L’obiettivo strategico è quello di costruire, accanto al Polo della formazione, uno studentato da 300 posti: ci sono già arrivate proposte in questo senso, almeno un paio, e nei prossimi anni quest’opera sarà realizzata".

Se l’arrivo del Mita potrà rappresentare sicuramente un valore aggiunto, anche in chiave prettamente di ‘scandiccesità’, il fatto che il Polimoda possa lasciare il polo di via Galilei, invece, fa intravedere dall’altra parte un possibile impoverimento per il territorio: "Il Polimoda – dice però Fallani – rimarrà fino a fine anno ma non è affatto detto che lasci Scandicci. Ho già incontrato infatti i rappresentanti del Polimoda e sono già in corso contatti per un incontro fra Mita e Polimoda con la volontà di entrambi di creare sinergie e collaborazioni: non necessariamente, dunque, il Polimoda andrà via ma farà dei corsi all’interno del polo".

Anzi, l’obiettivo "di tutti è quello di creare sinergie non solo fra Polimoda e Mita ma anche con l’Alta Scuola di Pelletteria – conclude Fallani – che collaboreranno negli stessi spazi e potranno condividere corsi per dar vita, davvero, a un grande polo della formazione in grado di dare risposte concrete al territorio".