Pedoni più sicuri . Ecco i marciapiedi nuovi

Finalmente Pozzolatico avrà percorsi pedonali più sicuri, a protezione di chi si sposta a piedi e che in questo momento rischia la propria incolumità vista l’alta densità di traffico. Presto le cose dovrebbero cambiare: il consiglio della Città Metropolitana ha infatti dato parere positivo sulla manutenzione straordinaria dei marciapiedi sulla provinciale 70, la Imprunetana per Pozzolatico, che attraversa la frazione. Su proposta del sindaco metropolitano Dario Nardella, è stato dunque approvato una schema di accordo che prevede un investimento da circa 400 mila euro per dare sicurezza ai camminamenti nel centro abitato della zona attraversata ogni giorno da migliaia di auto. Lo schema prevede una serie di impegni da parte dell’ente sovracomunale: i cantieri, individuati insieme e in accordo col Comune di Impruneta, riguardano il tratto che va dal km 0+140 al km 0+195 circa sul lato sinistro e al km 0+220 sull’area pedonale lato destra all’interno della frazione di Pozzolatico. Inoltre verranno sistemati i marciapiedinel centro abitato di Impruneta nel tratto sempre della SP 70 che va dal km 5+500 al km 6+000 su entrambi i lati e invece solo dalla parte destra nel successivo pezzo di strada per circa 80 metri. Loda l’accordo il consigliere metropolitano delegato alla viabilità del Chianti (nonché sindaco di Bagno a Ripoli) Francesco Casini: "La sicurezza nella zona è l’importante risultato del gioco di squadra tra Metrocittà, sindaci e territori, per rendere più efficiente la viabilità e assicurare maggiore sicurezza". Il costo della progettazione e della realizzazione è stato inserito nel bilancio di previsione della Città metropolitana con specifico stanziamento.