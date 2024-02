Pedonalizzazione di via Aleardi: "Lavori in ritardo di due mesi"

Due mesi di ritardo sulla tabella di marcia per la pedonalizzazione di via Aleardi. La richiesta di maggiore tempo per finire l’intervento sarebbe stata recapitata all’amministrazione comunale per tutta una serie di problematiche legate all’arrivo dei materiali. Non si sa dunque se l’inaugurazione avverrà prima della tornata elettorale. Il disagio però sarà tutto dei residenti e dei commercianti che, da oltre un anno, sono bloccati in mezzo a questo cantiere. Il progetto è arrivato alla sua ultima fase: gli operai hanno lavorato con intensità per realizzare alcuni degli interventi più importanti che erano in previsione come la riqualificazione di piazza Repubblica e il rinnovo del primo giardino pubblico della storia di Scandicci, portati avanti in contemporanea con il proseguimento dei lavori sull’asse stradale. Gli occhi dell’amministrazione sono puntati dunque sul progredire delle opere. Chiaramente non ci si può permettere un’altra San Giusto: la richiesta è di chiudere, il prima possibile e in maniera definitiva. Il piano per il completamento della passeggiata lungo l’asse cittadino e la riqualificazione integrale del giardino di piazza Repubblica dovrebbe costare 2.041.445 euro ; ma vedremo se alla fine di tutto questo aumento dei tempi di realizzazione determinerà anche un aggravio dei costi. La riqualificazione sugli spazi recuperati avviene mediante una nuova pavimentazione di pregio. Comprende inoltre elementi di arredo urbano: questo sarà infatti anche un luogo di informazione mediante il posizionamento di totem e di hotpoint wifi.