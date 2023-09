A Vicchio cittadini più digitali: dal Comune 200 caselle pec gratis

Vicchio (Firenze), 15 settembre 2023 - La pec, ossia la posta elettronica certificata, è un mezzo di comunicazione veloce, sicuro ed economico, ormai indispensabile per i rapporti con la pubblica amministrazione e non solo. E proprio per questo l’Amministrazione comunale di Vicchio ha deciso di favorirne e incentivarne l’uso offrendo gratuitamente 200 caselle di posta pec. Con delibera di Giunta il Comune vicchiese ha infatti aderito alla convenzione Anutel (associazione nazionale ufficio tributi enti locali)-Namirial spa (società del settore) per mettere a disposizione un pacchetto di 200 caselle di posta elettronica certificata (su dominio dedicato @spidmail.it) ai cittadini residenti che ne faranno richiesta, senza costo di attivazione. Sul sito web del Comune sarà a breve disponibile un’apposita sezione con maggiori informazioni e il form online da compilare (occorre lo Spid). “E’ un’iniziativa volta alla semplificazione, digitalizzazione, risparmio, efficacia ed efficienza”, sottolinea il vicesindaco Laura Bacciotti. Che prosegue: “Con la convenzione Anutel-Namirial abbiamo acquistato a costo ridotto un pacchetto di 200 caselle pec che forniamo gratuitamente. E’ un’opportunità che diamo ai nostri cittadini, con la volontà di agevolare e agevolarli nell’uso della pec, che equivale a una raccomandata con ricevuta di ritorno ed è obbligatoria nei rapporti con la pubblica amministrazione. Credo possa incontrare l’interesse di tanti”. Se le richieste risulteranno superiori, l’Amministrazione comunale valuterà eventualmente per ulteriori caselle. "L’utilizzo della posta elettronica certificata - sottolinea il vicesindaco Bacciotti - consente l’invio ai cittadini di comunicazioni importanti in modo rapido e riducendo notevolmente spese di stampa e recapito, e benefici ci sono anche per i cittadini - aggiunge - che possono inoltrare richieste, istanze, documenti senza doversi recare fisicamente in Comune o fare code, o spendere per spedire una raccomandata. Un risparmio di tempo e denaro per tutti”.

