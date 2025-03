Paura nel centro di accoglienza. Ragazzini aggrediscono vigilantes. E devastano tutta la struttura

di Pietro Mecarozzi

Nuovi problemi al centro di accoglienza per minori stranieri in via Baccio da Montelupo, in zona Isolotto. Tre ospiti, nella notte tra giovedì e venerdì, avrebbero devastato gli interni della struttura dopo una lite con le guardie giurate. Tutto è iniziato verso le tre di notte. I giovani hanno cominciato a chiedere agli operatori presenti soldi e tessere sanitarie per comprare le sigarette. Al rifiuto del personale del centro, sarebbe iniziato un’accesa discussione.

Uno dei minori avrebbe colpito con un pugno violento un vigilantes. Per poi, insieme agli altri, accanirsi contro sedie, letti, armadi e scrivanie del centro di accoglienza. A referto, a fine della vicenda, un ragazzo del 2008 è rimasto ferito. Sul luogo i mezzi del 118 e una volante della polizia. Gli agenti sono riusciti con difficoltà a placare gli animi, e hanno poi raccolto le testimonianze dei presenti.

Non è la prima volta che nel centro si verificano fatti simili. L’anno scorso, andò in scena una rissa fra un 17enne tunisino e un educatore. In quel caso fu richiesto l’intervento di un’ambulanza che accompagnò il giovane all’ospedale di Torregalli.

Pochi giorni fa, invece, i carabinieri hanno arrestato un tunisino di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato omicidio. L’aggressione avvenne all’esterno del centro di accoglienza “L’Orologio“ in viale Corsica. Al culmine di una lite “per futili motivi” il giovane colpì l’altro con pugni e calci e infine con un coltello. La vittima fu portata all’ospedale di Careggi e operata d’urgenza al cuore, “perforato da un fendente”.