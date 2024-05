Paura fuori dal Russell. Un’auto prende fuoco. Spenta dai pompieri

Attimi di paura ieri, intorno alle ore 13, davanti all’istituto Russell-Newton per l’incendio di una vettura. I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest sono intervenuti in via Filippo Sassetti, dopo essere stati chiamati da alcuni passanti che all’improvviso si erano trovati davanti un’auto completamente avvolta dalle fiamme. Una nuvola di fumo scuro si è alzata alta e ben visibile da tutto il territorio comunale, creando un certo allarme anche nelle strade limitrofe. Per irraggiamento, il fuoco è arrivato ad altre quattro vetture in sosta lungo la stessa strada, danneggiandole. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte, ma sicuramente sarebbe potuta finire male. I vigili del fuoco, arrivati rapidamente sul posto, sono riusciti a domare le fiamme, evitando che si estendessero oltre e che provocassero ulteriori danni. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale che ha regolato il traffico dell’ora di pranzo nella zona scolastica, facendo in modo che non ci fossero problemi nel passaggio dei veicoli. Intanto, si stanno cercando di capire quali motivi abbiano portato all’incendio: se sia stato un cortocircuito all’impianto elettrico della vettura o un’altra causa al momento da accertare.