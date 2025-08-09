Patti educativi, cresce l’offerta formativa

Si chiamano "Patti educativi di comunità" e sono il nuovo strumento che il Comune di Fiesole sta mettendo in atto in alleanza con il Comune di Vaglia e il mondo della scuola per accrescere l’offerta formativa attraverso un percorso partecipativo, famiglie comprese. Il progetto è partito a gennaio e, dopo il questionario preliminare, redatto dall’università di Firenze per guidare l’indagine, adesso entra nel vivo con il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio.

A fare il punto sull’avanzamento dell’accordo è stato l’assessore alla Scuola Francesco Sottili (in foto), che ha risposto ad una interrogazione in merito presentata dalla consigliera comunale dei Cittadini per Fiesole, Giulia Butera, dopo i primi incontri. "Abbiamo avuto l’adesione di diciotto associazioni e il prossimo 26 agosto conosceremo le loro proposte per arricchire i percorsi scolastici degli studenti- ha detto l’assessore Sottili -. Siamo soddisfatti della risposta avuto. I progetti saranno quindi sottoposti al consiglio di istituto per la selezione perché, ovviamente, la didattica spetta alla scuola che ha indicato priorità e esigenze".

In particolare sono stati individuati cinque macro aree di intervento. "Il primo tema è quello dell’"orientamento".

Daniela Giovannetti