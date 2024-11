Patrimonio, il Comune batte cassa. Edifici e terreni, al via l’alienazione

Sono cinque in totale i beni del patrimonio comunale contenuti nel piano di alienazione e valorizzazione per il triennio 2025-2027. La lista dei ‘gioelli di famiglia’ da mettere in vendita è stata adottata dalla giunta e dovrà passare poi in consiglio per l’approvazione nell’ambito della discussione del bilancio preventivo. A spiccare per consistenza economica (quasi un milione e 180mila euro per una vendita da effettuare con asta pubblica) e perché il progetto di possibile valorizzazione è ormai annoso è il complesso della ex Polveriera di Carraia in via Torri e Ciarlico (nella foto un’esercitazione militare sul posto) composto da un edificio residenziale e da una zona a destinazione agricola, in cui si trovano manufatti, su una superficie di oltre 15 ettari. Realizzata nel secondo dopoguerra, la polveriera è stata utilizzata prima come deposito munizioni, come magazzino dall’Istituto Geografico Militare, come area per addestramento dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. L’area è passata al patrimonio del Comune dall’Agenzia del Demanio nel 2015. È invece di 35mila euro la base prevista per l’alienazione con asta pubblica di un immobile residenziale di 41 metri quadrati in via Davanzello. Gli altri tre beni contenuti nel piano di alienazione sono invece parti di terreno con costi decisamente più bassi: in particolare una porzione di area tra il parcheggio di via Ungaretti e via Pascoli di circa 90 metri quadrati dal valore stimato in 9mila euro, una percentuale davvero residua di aree in via della Conoscenza adiacente l’intervento noto come Project Sud (800 euro) e una porzione di terreno in via Silvio Pellico con destinazione urbanistica "aree per sedi stradali" (2mila euro). Per i terreni la procedura per l’alienazione è la trattativa privata diretta.

S.N.