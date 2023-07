Pasti contadini e trebbiatura a Strada in Chianti

"Dalla spiga al piatto" è il nome della festa del grano che oggi riporta in piazza Landi a Strada in Chianti l’antico rito della trebbiatura. Colazione e cena contadina, dimostrazioni di battitura e pulitura fatta alla vecchia maniera, mostra mezzi agricoli, laboratori della pasta e animazione per i bambini. Questi gli appuntamenti della settima edizione dell’iniziativa che andrà avanti dalle 10 alle 23. L’evento è promosso dalla Pro Loco di Strada, in collaborazione con il Comune di Greve in Chianti e il Pastificio Fabbri nato nel 189 e che da cinque generazioni coltiva grano e produce pasta utilizzando i grani antichi ed in particolare il grano Senatore Cappelli.