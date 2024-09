Passeggiate, pranzi e teatro. Giorni dell’Ambiente, si parte

Al via, da oggi al 13 ottobre, i "Giorni dell’Ambiente" con passeggiate ed escursioni, convegni, spettacoli, laboratori e una giornata da "rigattiere", il prossimo 12 ottobre, per dare una seconda possibilità agli oggetti. L’inizio, questa mattina alle 9, sarà con una passeggiata "dei tre ponti", a cura dell’associazione Assieme. Altre camminate sono previste sabato 28 settembre alle 14,30 alla scoperta dei manufatti idraulici con l’associazione Wild Marina a Travalle; domenica 13 ottobre dalle ore 8 a Legri un focus paesaggistico e storico sui poggi, con pranzo a buffet alla Bottega dell’Allegria (25 euro su prenotazione: tel. 055.8819.180 – 351.2250.273). Sabato 5 ottobre, invece, l’escursione sarà in bicicletta da Calenzano a Legri; a seguire alle 13 pranzo solidale con Emergency alla Bottega dell’Allegria e alle 15,30 lo spettacolo teatrale "Direzione: libertà – un racconto a piedi". L’intero evento è a cura di Cooperativa di comunità Allegria, Gruppo Emergency della Piana fiorentina, Federazione italiana ambiente e bicicletta sezione Firenze ciclabile onlus. "In calendario ci saranno tanti appuntamenti – dichiara la vicesindaco e assessore all’Ambiente Martina Banchelli – adatti a varie fasce di età, per approfondire i temi legati a biodiversità, cambiamenti climatici, apicoltura, valorizzazione del territorio, risorse idriche, riuso e riciclo, mobilità sostenibile". Programma completo e info: www.comune.calenzano.fi.it.