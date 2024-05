"Passaggio di consegne alla Croce Rossa di Scandicci: Ambra Carrai nuova presidente al posto di Gianni Pompei" Gianni Pompei lascia la presidenza della Croce Rossa di Scandicci dopo 10 anni. La nuova presidente Ambra Carrai continuerà i progetti, come Sala Gioia per i bambini ucraini. Pompei ha guidato l'associazione attraverso sfide come l'incendio della sede e ha ampliato i servizi, incluso il primo baby parking regionale.