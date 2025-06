Partire, tornare, rinascere. La vita circolare di Tobin

Anche stavolta un autore, ma due libri: ’Brooklyn’ e ’Long Island’, uno la continuazione dell’altro, Nel primo: è il 1952 ed è difficile trovare lavoro a Enniscorthy, cittadina nel sud-est dell’Irlanda. E infatti i tre fratelli maschi di Eilis Lacey sono stati costretti a ‘emigrare’ in Inghilterra. Soltanto Rose, la sorella maggiore – single determinata, accudente, sicura di sé - ha un impiego soddisfacente e ben remunerato che le consente di mantenere sé stessa, madre e sorella. La giovane Eilis trascorre le sue giornate combattuta tra frustrazione e vano desiderio di un benessere improbabile. Grazie a un prete cattolico emigrato a New York la ragazza si convince a varcare l’oceano in cerca di fortuna. A Brooklyn all’inizio sconterà tutto il peso e il dolore del senso di estraneità, solitudine e nostalgia degli emigranti.

Poi, grazie a persone amiche, imparerà a sentirsi a casa in un Paese dove tutto è possibile. Trova anche l’amore in Tony, un ragazzo italiano che fa l’idraulico e che vive con fratelli e genitori nel quartiere più periferico di Bensonhurst. Con Tony condivide anche un segreto... Ma dopo due anni, d’estate, dovrà tornare in Europa per un mese; lì ritrova le amiche di un tempo e rincontra anche Jim Farrell che una sera, prima della partenza di Eilis per New York, la trattò proprio male. Eilis è combattuta: tornare a Brooklyn o rimanere nel paese d’origine, familiare, rassicurante e (a modo suo) accogliente?

Nel secondo romanzo: a casa di Eilis a Long Island si presenta uno sconosciuto, irlandese come lei, con una notizia sconvolgente. La vita di Eilis negli ultimi 20 anni è scorsa tranquillamente: due figli, il marito Tony, e lì accanto i suoi cognati con le rispettive famiglie, oltre alla torreggiante suocera Francesca. Una tipica famiglia italo-americana anni ‘70, disponibile ma anche invadente. Le parole dello sconosciuto spingono Eilis a riconsiderare le scelte di allora. Si avvicinano gli 80 anni della madre, è un’ottima occasione per tornare in Irlanda e cambiare aria per un po’. A Enniscorthy, Eilis ritrova un modo di vivere, pensare e amare che non era sopito in lei. Ritrova gli affetti di un tempo e, con una chiarezza acuita dalla distanza, percepisce l’insostenibile pressione della famiglia Fiorello. E poi ritrova Jim, l’uomo di cui si era innamorata troppo tardi. Saprà trattenerla questa volta il freddo mare d’Irlanda? E Jim, lui saprà trattenerla?

Colm TobinBrooklyn e Long IslandEinaudi