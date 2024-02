Parte il biennio accademico per Assistant Store Manager Inaugurato il biennio accademico 2023-25 del percorso di Alta Specializzazione "Lidl 2 your career" in collaborazione con Lidl Italia e AHK Italien. 30 giovani del Centro e Sud Italia diventeranno Assistant Store Manager con contratto a tempo indeterminato. Formazione teorica a Firenze e pratica nei punti vendita Lidl Italia. Diploma di Tecnico Superiore al termine. Maggiori dettagli sul sito dell’ITS E.a.t.