Parco giochi per bambini con disabilità

Attesa terminata a San Godenzo per l’avvio dell’importante progetto sociale pensato dal Comune per i più piccoli: a breve i cittadini potranno godere di un parco giochi alla portata di tutti. Hanno avuto inizio i lavori per l’installazione dei giochi inclusivi al parco Monsignor Melani. Il progetto – investimento di 15.220 euro – prevede la riqualificazione del parco dedicato ai più piccoli da adeguare alle esigenze dei bambini con disabilità. Questo è stato possibile, oltre allo stanziamento di fondi comunali, grazie a un importante contributo di oltre 10mila euro concesso dalla Regione.

"Con la realizzazione del progetto l’area risulterà accessibile anche da bambini con disabilità motoria eo sensoriale", spiegano dal Comune A seguito della rimozione degli arredi e dei giochi esistenti, che saranno poi dislocati a Castagneto, inizierà la posa in opera di un gioco a molla inclusivo, un gioco polivalente ‘tipo trenino’ con molteplici attività, un nuovo cestino, una panchina inclusiva e la realizzazione di pavimentazione in erba sintetica su tutta l’area.

Saranno anche poste indicazioni di accesso all’area in lingua braille sul corrimano del camminamento esistente. Il termine previsto per i lavori è fra circa un mese.

Martina Stratini