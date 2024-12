Parco degli animali. Cresce l’accoglienza. Struttura potenziata

Più posti per l’accoglienza di cani, con la realizzazione di 12 nuovi box, una migliore sostenibilità energetica con l’installazione di un impianto fotovoltaico, la riqualificazione e l’ottimizzare degli spazi destinati al ricovero e alla cura degli animali e il miglioramento del rapporto integrato tra il Parco degli Animali e il Canile Sanitario dell’Asl che si trova invece in viale Corsica. È in sintesi il piano della direzione ambiente del Comune che è stato illustrato durante un sopralluogo della sindaca Sara Funaro e della vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani.

"Voglio anzitutto ringraziare gli operatori del Parco per il contributo che hanno dato, e continuano a dare, alla cura degli animali nella nostra città - ha dichiarato la sindaca Funaro - questa struttura, sulla quale continuiamo a investire, non è solo motivo di orgoglio per questa amministrazione, ma anche punto di riferimento per tante famiglie. Abbiamo un centro all’avanguardia dove tutti i giorni dipendenti comunali e volontari dedicano loro stessi a tutelare i nostri amici a quattro zampe, garantire loro una nuova prospettiva di vita e reintrodurli all’interno della comunità cittadina. Senza dimenticare che il Parco ha un progetto con il carcere di Sollicciano per il reinserimento sociale dei detenuti, oltre che con la asl per gli inserimenti socio terapeutici del Sert e con il tribunale di Firenze per i lavori di pubblica utilità".

"Ci sono 51 cani in cerca di una nuova famiglia – ha detto la vicesindaca Galgani – di cui due arrivati proprio due giorni fa. Aspettano una casa, quindi rinnoviamo l’invito a venire al canile di Ugnano per vederli e adottarli. Noi continuiamo a lavorare per rendere ancora più accogliente e sostenibile il parco degli animali con un progetto che sarà finanziato in gran parte con i soldi dell’eredità lasciata da una fiorentina innamorata degli animali".

Il progetto prevede l’ampliamento del Parco degli Animali, la struttura che opera come ricovero per cani senza famiglia e che ha esteso la sua attività negli ultimi anni, accogliendo animali anche da 20 comuni limitrofi convenzionati. L’ampliamento su cui il Comune sta lavorando e che costerà 850mila euro di cui 580 derivanti da un lascito testamentario e i rimanenti stanziati dal Comune, la costruzione di una nuova recinzione per le aree esterne e interventi di sistemazione a verde. Inoltre, sono previsti lavori di efficientamento energetico, compresa l’installazione di un impianto fotovoltaico. Il progetto si estende anche alla struttura comunale situata in viale Corsica (Area ex Macelli).