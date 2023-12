Parchi di Mondeggi e Fontesanta. La cura riaffidata alla Vab

BAGNO A RIPOLI

Sarà l’associazione Vab a occuparsi della cura dei parchi di Fontesanta e di Mondeggi. La rinnovata convenzione firmata col Comune di Bagno a Ripoli, prevede che siano proprio i volontari dell’antincendio boschivo a occuparsi dell’area verde ricca di storia e botanica chiamata "Fontesanta" per le sue acque sorgive, ma anche del vasto parco nella frazione di Mondeggi da tutelare e proteggere. Non solo prevenzione e cura: qui in questi due parchi i volontari potranno portare anche gli studenti delle scuole del territorio ripolese, per far loro conoscere in maniera più approfondita il territorio in cui vivono e studiano.

L’accordo prevede infatti delle attività della Vab all’interno delle scuole, con l’obiettivo della sensibilizzazione e della conoscenza.

L’accordo, firmato per il Comune dal sindaco Francesco Casini e dall’assessore alla protezione civile Francesco Pignotti, integra la convenzione regionale per le attività di contrasto agli incendi boschivi prorogato fino alla fine del 2024. Vab si impegna (ancora una volta) a garantire una reperibilità h24 per tutto l’anno per interventi di prevenzione, sorveglianza, avvistamento, spegnimento e bonifica degli incendi boschivi. È a disposizione anche per il soccorso alla popolazione e la messa in sicurezza dei luoghi a rischio. Hanno firmato l’accordo anche il coordinatore del centro intercomunale di protezione civile Arno Sud-Est Roberto Fanfani insieme a Alice Pecchioli, Francesco Bartoli, Guido Laroma Jezzi e Alessandro Gori della Vab.

Manuela Plastina