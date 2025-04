Firenze, isola pedonale in via del Pollaiolo: addio ai parcheggi (o forse no)

Firenze, 7 aprile 2025 - Un riassetto di via Antonio del Pollaiolo alla Federiga per la sicurezza dei pedoni, che però fa storcere il naso ad automobilisti, commercianti e residenti. Per rallentare le macchine e far attraversare con meno rischio di investimento i pedoni, è stato creato un salvagente centrale e un cordolo che separa i due sensi di marcia, all’altezza dei porticati. Il risvolto negativo però è che sono spariti circa quindici stalli ai lati, in una strada già critica per trovare dove lasciare la macchina.

Ne fa una questione di priorità il presidente di Quartiere 4 Mirko Dormentoni: “È uno degli attraversamenti dove si sono registrati maggiori incidenti con feriti – spiega il presidente –. Uno all'anno. Fa parte di un lotto di interventi sulla sicurezza in base ai dati sulla incidentalità che ha il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Non tutto è perduto tuttavia: potrebbero essere recuperati diversi stalli nella limitrofa lottizzazione delle Muse.

“Abbiamo chiesto di studiare ai tecnici della Direzione Mobilità di studiare la possibilità di posti negli immediati dintorni perché comprendiamo le preoccupazioni dei commercianti che sono un presidio importante per il territorio. La sicurezza delle persone però – puntualizza Dormentoni – viene prima di tutto”.

All’atto pratico, si sta valutando di mettere a senso unico via Tino da Camaino verso via Tribolo, così da fare posteggi a lisca di pesce ambo i lati e al contempo fare un’azione a tutela della sicurezza di automobilisti, motociclisti e ciclisti: verrebbe infatti eliminato il pericoloso stop su via del Pollaiolo dove si sono verificati diversi incidenti.

Un altro intervento sarebbe necessario per la sicurezza pedonale, ora che la vegetazione riprende i vigori della primavera: “Andrebbe mantenuta una costante potatura dell’arbusto sullo spartitraffico in fondo a via del Pollaiolo tra piazzale della Federiga e piazza Piero Della Francesca, perché quando è troppo rigoglioso non gli automobilisti non vedono i pedoni che attraversano e viceversa”, notano dal Manola Bazar.

E a proposito di messa in sicurezza per i pedoni alle Muse, auspica Giuliana Cantini, anziana residente, “dovrebbero tappare anche le buche, soprattutto nel tratto che va verso la Coop, un percorso fondamentale per gli anziani, sottopassaggio incluso: il rischio di inciampare e farsi male è reale, e si formano anche tante pozzanghere”.