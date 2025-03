Parcheggi facili, il Comune accelera. Auto alla Fortezza a un euro al giorno. Pronti trecento posti per i residenti

Un euro al giorno per lasciare l’auto al sicuro nel parcheggio della Fortezza da Basso. Palazzo Vecchio prova ad alleggerire un po’ la pressione di motori dal centro storico e, al contempo, ad offrire un’alternativa valida per la sosta.

Il nuovo tassello della campagna che il Comune ha ribatezzato “Parcheggio facile” diventa così operativo. Dopo la sosta scontata alla sera in nove posteggi di struttura gestiti da Firenze Park (circa 4mila posti dalle 18 alla mezzanotte a 1 euro l’ora tramite l’App BMove) e i 660 stalli gratuiti in ’dotazione’ ai residenti privati di spazi abituali per l’arrivo dei cantieri della tramvia (dalle 19 alla mattina nei parcheggi Parterre, Alberti, Beccaria e in quello di Unicoop a Gavinana dove saranno disponibili dal 10 marzo), ora è il momento degli abbonamenti scontati per chi abita in centro.

A partire da oggi i residenti dei settori A e B della Ztl (il centro in riva destra d’Arno) possono infatti acquistare l’abbonamento mensile al costo scontato di 30 euro che consente di lasciare l’auto nel parcheggio Fortezza h24. Sono 300 gli abbonamenti a disposizione di altrettanti residenti.

"Questa iniziativa è un sostegno importante a chi abita in centro storico, – dice l’assessore alla mobiltà Andrea Giorgio – e si inserisce nella strategia dell’amministrazione che punta a una città sempre più vivibile e sostenibile. Con un abbonamento davvero calmierato i 300 residenti possono lasciare la macchina senza limiti di orario pagando un prezzo accessibile a tutti: solo 1 euro al giorno". "Questo – prosegue ancora Giorgio – si traduce in un risparmio di tempo per cercare parcheggio, meno inquinamento e meno auto sulle strade e nelle piazze congestionate del centro: 300 macchine corrispondono infatti a un chilometro e mezzo di strada o quasi 4.000 metri quadrati di spazio pubblico liberato dalle auto e quindi restituito ai cittadini".

"Ogni azione fatta per tutelare e mantenere la residenza in centro è importante e tra queste quelle relative alla sosta sicuramente svolgono un ruolo fondamentale. Per questo ben venga questa iniziativa che mette a disposizione 300 abbonamenti scontati per altrettanti residenti: si tratta infatti di un aiuto concreto per chi vive in centro" aggiunge il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli.

Notizie utili: come fare la richiesta degli abbonamenti. La prima volta – informa il Comune – è necessario andare allo sportello di Firenze Parcheggi in piazza Annigoni portando la carta di identità o un certificato di residenza valido per le necessarie verifiche (apertura martedì e giovedì dalle 10 alle 16.30). I rinnovi successivi potranno invece essere effettuati sul sito di Firenze Parcheggi o direttamente alla cassa.

Si ricorda che l’abbonamento ha validità mensile solare, ovvero decorre dal primo giorno del mese.