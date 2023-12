Pandolfini e fondazione Airc

Oggi pomeriggio, dalle 17, la sede di Pandolfini, in Borgo degli Albizi 26, ospita la speciale asta natalizia in presenza promossa da Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Un’iniziativa nata più di trent’anni fa e diventata nel tempo un appuntamento irrinunciabile per scegliere regali esclusivi e originali, sostenendo la ricerca sul cancro. Un’occasione da non perdere. L’esperto d’arte Fausto Calderai e Charlotte Ricasoli accompagnano il pubblico alla scoperta dei 92 lotti che spazia dal mondo artistico, prodotti enogastronomici, soggiorni in residenze esclusive. tra le proposte più attese troviamo: 6 saliere a conchiglia, pendente in oro con smalto e alcuni arredi pregiati. Inoltre, fino a martedì 12, proseguirà l’asta online, che comprende 180 lotti.