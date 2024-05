Pallagorio, gemellaggio rinnovato

Rinnovato dal Comune di Campi lo storico ‘gemellaggio’ con il Comune di Pallagorio, in provincia di Crotone. Un legame di amicizia saldo, che prosegue ininterrottamente dal 2012 e che anche in questa occasione è stato dimostrato grazie alla calorosa accoglienza riservata dalla locale amministrazione comunale, ma anche da parte di tutta la comunità, alla delegazione campigiana guidata dall’assessore Simona Pizzirusso. "E’ stato un piacere – ha detto Pizzirusso - partecipare alla celebrazione della Madonna del Carmine e visitare il Centro Muzé, che proprio in questi giorni ospita ‘Të dua mirë, a Paolo Staltari’, un omaggio a un artista originario di Pallagorio, ma che Campi aveva trovato la sua seconda casa. E che voglio ringraziare per essere riuscito a mantenere sempre vivo il gemellaggio in questi anni". P.F.N.