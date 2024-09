Palio di San Rocco Porta Senese è la regina

La vittoria del Palio di San Rocco è andata a Porta Senese. Ma in realtà hanno vinto tutti. Perché la 51ª edizione della manifestazione, che come sempre si intreccia con la Festa del Perdono di Figline, è stata una festa davvero collettiva con grande partecipazione. La pioggia ha solo tentato, senza riuscirci, di rovinare l’entusiasmo delle contrade, dei volontari, dei cittadini e delle tante persone che sono arrivate in città per la fase finale della manifestazione organizzata dalla Pro loco Marsilio Ficino con il contributo e il patrocinio del Comune di Figline e Incisa.

La classifica finale che somma i punteggi ottenuti da rappresentazione storica, gare e palio vede al primo posto Porta Senese con 47 punti totali; al secondo si piazza Porta Aretina con 37 punti. A un solo punto di distanza, c’è Porta Fiorentina con 36 e ultima in classifica Porta San Francesco con 32.

Va dunque a Porta Senese il drappo dipinto quest’anno da Giovanni Tancredi, ventenne artista figlinese che ha raffigurato la rievocazione storica e il carro con le Mura del Cassero in costruzione con ponteggi medievali, con sullo sfondo il mercato storico di Figline, piazza Ficino e l’Insigne Collegiata adornata, con ai lati dell’opera i quattro stemmi delle contrade. Entusiasta dei risultati di Palio e Festa del Perdono Valerio Pianigiani che ha partecipato agli eventi della tradizione figlinese per la prima volta nel ruolo di sindaco. "Tutto è stato reso possibile dalle quattro contrade, gli sbandieratori, la Pro Loco e tutti i dipendenti comunali, le forze dell’ordine e la polizia municipale". Successo anche per le iniziative sportive di questi giorni, dal Giro del Valdarno versione adulti e juniores alla Smile Run, per i festeggiamenti per i 20 anni del Calcit con la Talent Academy, per la tombola della Misericordia e tante altre iniziative.

"Guardando al futuro – annuncia Pianigiani – vorrei poter trovare una collocazione più duratura per i carri e le scenografie che fanno da corollario agli eventi, in modo da arricchire ulteriormente la nostra fiera e far rivivere a tutti, durante il Perdono, l’atmosfera unica del nostro Palio".

Manuela Plastina