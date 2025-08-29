Palio degli arcieri, un tuffo nel passato. Arrivano musici e sbandieratori

Da domenica al 7 settembre torna il Palio degli arcieri Città di Pescia. Quattro i rioni in gara: Ferraia, San Michele, San Francesco, Santa Maria. Per l’occasione la città assume una veste suggestiva con le strade e le piazze del centro storico adornate dai vessilli dei quattro rioni contendenti.

Gli arcieri quel giorno daranno il meglio di se stessi per conquistare il Palio. La manifestazione, giunta alla sua 48ª edizione, rievoca nella città di Pescia la sua importante storia medioevale, trattandosi di un evento conosciuto a livello nazionale ed internazionale, con la partecipazione di oltre 600 figuranti accompagnati da spettacoli di musici, sbandieratori e combattimenti con le spade attirando visitatori, turisti e amanti del settore.

Si comincia domenica alle 16 con la sfilata ed esibizioni di musici e sbandieratori. Partenza da piazza del Palagio e arrivo in piazza Mazzini, dove verrà disputata la prima edizione della giostra ’Ludus Juvenum’. Alle 18 apericena organizzata dai quattro Rioni in piazza Mazzini, e alle 20.30 finali dei Ludus Juvenum e premiazione delle squadre.