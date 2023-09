Palestre, luce in fondo al tunnel. Lo Scandicci Basket riavrà i canestri

La prima rassicurazione: finalmente lo Scandicci Basket potrà allenarsi in una palestra coi canestri. Potrebbe sembrare banale che a una squadra di pallacanestro sia assegnato uno spazio con gli attrezzi base di questo sport. Ma nella prima distribuzione degli spazi palestra, non era così. Il 2 luglio, con la prima assegnazione, era venuta fuori una mezza rivolta. Un mese e qualche opposizione dopo il Comune ci ha messo una pezza. La commissione, guidata dal dirigente comunale che si occupa di sport è tornata a riunirsi e ha apportato alcune modifiche. Le novità sono state presentate dall’assessore Palomba, incolpevole sul primo atto (di natura meramente tecnica), che si è fatta comunque carico di intervenire per dare le novità del secondo. "Alla luce delle richieste delle associazioni sportive – ha detto – e delle imprecisioni nella prima assegnazione, la commissione ha rimesso in ordine le assegnazioni degli spazi. L’opportunità di porre rimedio è arrivata anche perché l’associazione sportiva che aveva richiesto accesso alle palestre per praticare parkour, non ha confermato la sua presenza". A luglio era successo l’inferno: oltre alla questione dei canestri, società come la Stella Rossa, si erano viste togliere 9 ore sulle 24 che avevano. Ugualmente penalizzata la Savino del Bene, che non aveva ore a sufficienza per svolgere la sua attività con le squadre giovanili. Un allenamento di pallavolo è di circa 2,5 ore, gli spazi assegnati invece erano di un’ora sola. E non mancarono altre perplessità, visto che nelle palestre più attrezzate per gli sport di squadra, comparvero anche discipline come la ‘scherma medievale’ o lo yoga, che avrebbero potuto essere praticate in altri spazi. "Nessuno esce mai pienamente soddisfatto dall’assegnazione degli spazi palestra ma questa amministrazione ha lavorato molto per migliorare la qualità delle palestre. Basti solo pensare alla campagna per illuminare a led e rinnovarne anche la qualità degli impianti di climatizzazione. In più con il progetto della nuova Fermi avremo anche due spazi in più che ci permetteranno di dare al nostro sport locale un ulteriore impulso e soprattutto qualità nelle sistemazioni".

Fabrizio Morviducci