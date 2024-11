Palestre, arrivano 700mila euro. Interventi alla Barsanti e alla scuola Pirandello

Settecentomila euro per completare, o rinnovare, le palestre di alcune scuole cittadine. Via libera della giunta a tre delibere presentate dall’assessora allo sport Letizia Perini che riguardano, in particolare, gli impianti della Barsanti e della Pirandello. Alla Barsanti, nel Quartiere 4, i lavori per la nuova palestra cominceranno nelle prossime settimane ma mancava nella progettazione la palazzina degli spogliatoi, oltre a una serie di opere complementari. Alla Pirandello, sempre nel Quartiere 4, con 200mila euro saranno demoliti gli attuali spogliatoi e realizzato un nuovo blocco in muratura per gli atleti con servizi igienici e docce. Con una terza delibera, infine, sono stati stanziati 200mila euro per lavori di adeguamento antincendio in altre palestre cittadine.