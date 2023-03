Palazzo Vecchio imbrattato, Nardella: “Non è stata una messa in scena”

Firenze, ambientalisti imbrattano la facciata di Palazzo Vecchio

Firenze, 20 marzo 2023 – Il sindaco di Firenze torna a parlare del raid ambientalista a Palazzo Vecchio. “Trovo che le contestazioni di alcuni commentatori e politici che questa sia stata tutta una messa in scena, cioè che ci siamo messi d'accordo con gli attivisti, siano una cosa offensiva, volgare e anche molto grave”, ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, a proposito del video di venerdì scorso in cui lo si vede bloccare un attivista di Ultima Generazione che stava imbrattando la facciata di Palazzo Vecchio. Nardella ha parlato in collegamento video da piazza Signoria con 'L'aria che tir’ su La7.

“Ero in piazza - ha ricordato - come possono testimoniare decine di persone, con i restauratori e i tecnici del Comune per fare un sopralluogo su due cantieri dove si stanno restaurando due opere d'arte, e infatti stavo facendo una videointervista per raccontare questo intervento: come dirò oggi in Consiglio comunale, non solo io, ma neanche la polizia municipale o le forze dell'ordine erano informati di questa manifestazione".

Secondo Nardella, poi, "il complottismo sui social media è un fatto piuttosto ricorrente su tutto: addirittura ho visto l'attacco di un signore che ha detto che è tutta una messa in scena come i camion militari di Bergamo. Siamo a questi livelli. Però la stragrande maggioranza di persone, di cittadini di Firenze, di tutta Italia, anche dall'estero, ha capito bene che questa è una cosa del tutto fortuita e spontanea. Del resto io non avrei potuto mettere in scena un comportamento fittizio, con il mio ruolo di sindaco”.