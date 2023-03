Palazzo Vecchio imbrattato, otto giorni dopo muri totalmente ripuliti

Firenze, 28 marzo 2023 – Otto giorni dopo i muri di Palazzo Vecchio sono perfettamente puliti. Del blitz degli attivisti ecologisti di “Ultima Generazione”, che avevano imbrattato i muri dell’arengario del palazzo con vernice arancione, non rimane alcuna traccia.

La pulizia è stata portata a termine in tempo record. Certo, restano le immagini di un blitz che ha fatto il giro del mondo, con il sindaco Nardella che si trovava in quel momento in piazza e che ha bloccato lui stesso gli imbrattatori.

Per l’imbrattamento era stata utilizzata, come in altri blitz del genere, tinta che va via al contatto con l’acqua. Ma i timori per Palazzo Vecchio c’erano stati eccome, visto che alcuni residui non erano andati via alla prima pulizia, effettuata pochi minuti dopo il gesto. Adesso tutto è tornato alla normalità, e in un martedì di primavera la piazza è come sempre affollata di turisti che fotografano, tra i vari monumenti, anche la casa del Comune.

E se dunque la pulizia del muro è conclusa, le indagini vanno avanti. Attivisti di Ultima Generazione sono stati oggetto di perquisizione a casa. Sono stati sequestrati pc e telefoni. La procura ha aperto un fascicolo. Sono attualmente due le persone indagate, un giovane di 25 anni e una ragazza di 18.

E se le immagini del sindaco Dario Nardella che blocca fisicamente uno degli imbrattatori hanno fatto il giro del mondo, il primo cittadino in un comunicato aveva in qualche modo ammorbidito le sue posizioni, comprendendo i motivi del gesto dei manifestanti e la preoccupazione per le sorti dell’ambiente e dicendosi disposto a un incontro.