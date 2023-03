Spray su Palazzo Vecchio Sequestrati pc e telefoni a due attivisti di ’Ultima Generazione’

Di ’generazione in generazione’: il Nextgeneration (’prossima generazione) è un piano da 800 miliardi di euro deciso dalla Ue fino al 2027 "per una ripresa sostenibile, equa, uniforme e inclusiva" dalla pandemia; Ultima generazione è una rete di attivisti, di ambientalisti, la cui stella cometa è la crisi climatica. Per richiamare l’attenzione mediatica, politica e pubblica sulle conseguenze del riscaldamento globale, contro l’utilizzo e gli investimenti in combustibili fossili e il collasso ecoclimatico, compiono azioni di disobbedienza civile non violenta.

Flash mob: l’ultimo in ordine di tempo venerdì 17 marzo: l’assalto alla facciata di Palazzo Vecchio a colpi di vernice lavabile color arancio fluorescente. Un episodio che ha provocato la vibrante reazione ’sul campo’ del sindaco Nardella (in quei momenti impegnato in un’intervista in piazza della Signoria), un crescendo di proteste incrociate. E l’apertura di un fascicolo con due giovani di 25 e 18 anni indagati per ’’imbrattamento’. Reato in seguito declinato nella sua accezione più grave: imbrattamento di beni culturali (art.518-duodecies cp): "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro’. Ieri mattina presto l’improvviso sviluppo investigativo. Personale Digos della Questura – che opera con la Polizia Municipale – ha perquisito le abitazioni ed eventuali altri locali nelle disponibilità dei due ragazzi, su disposizione del sostituto procuratore Giovanni Solinas. Le perquisizioni a Empoli (dove vive Giordano Stefano Cavini Casalini) e a Forte dei Marmi (residenza di Nicole Stagi). Sequestrati cellulari, materiale propagandistico e volantini. Indagine relativa all’ultimo episodio, ma nel passato recente ci sono altri blitz a Firenze ascritti allo stesso gruppo. Non è da escludere i vari episodi possano essere riuniti in un uncio fascicolo.

In precedenza l’attacco contro la sede del Consiglio Regionale di via Cavour (18 febbraio) con quattro attivisti fermati, azione rivendicata sui social dal movimento Ultima Generazione con una Storia.

Procedendo a ritroso ad essere preso di mira è stato l’ex Palazzo delle Poste di via Pietrapiana (22 gennaio 2023): vernice gialla e rossa lavabile spruzzata sulle pareti dell’edificio scambiato sembra per la sede toscana del Mef.

L’esordio del Movimento in Italia data 22 luglio 2022 con l’attacco alla Primavera del Botticelli alla Galleria degli Uffizi: tre giovani ambientalisti italiani – un uomo e due donne – si erano seduti nella Sala Botticelli. Non prima però di aver cosparso di colla la teca in vetro che protegge la ’Primavera’, e di appoggiarci le mani sopra. Nessun danno all’opera. I tre manifestanti erano stati denunciati dai Carabinieri per interruzione di pubblico servizio, resistenza, manifestazione non autorizzata e deturpamento o imbrattamento di cose.

giovanni spano