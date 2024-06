Palazzo delle Papesse rinasce grazie a Opera Laboratori. Beppe Costa (nella foto), presidente e amministratore delegato della società, ha siglato ieri mattina con Banca d’Italia il contratto di acquisto della storica residenza di Caterina e Laudomia, sorelle di Papa Pio II. L’azienda leader in Italia nella gestione museale ha acquistato il prestigioso immobile tramite una società del gruppo e si adopererà per riposizionare l’edificio, tra i più iconici della città di Siena, al centro delle istituzioni culturali italiane. È già pronto, infatti, il progetto di riapertura del Palazzo, che vedrà subito dopo l’estate l’inaugurazione della mostra – in collaborazione con Galleria Continua – di Julio Le Parc, scultore e pittore argentino, figura di spicco dell’arte cinetica e dell’Op Art, oltre a essere un fermo difensore dei diritti umani.