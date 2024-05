Palazzo comunale rinnovato. Festa e visita ai nuovi ambienti

Gli uffici comunali di Barberino di Mugello stanno nuovamente per traslocare. Perché il Municipio, dopo oltre quattro anni di chiusura, causa le gravi lesioni riportate dalla scossa di terremoto del dicembre 2019, ora è totalmente restaurato e consolidato. E ieri si è tenuta la cerimonia di inaugurazione e di riapertura alla cittadinanza, che numerosa ha partecipato al taglio del nastro e alla visita degli ambienti. Tutto è tornato come nuovo, anzi di più. Sono stati effettuati infatti interventi molto estesi di risanamento, consolidamento, miglioramento sismico, abbattimento delle barriere architettoniche, rifacimento del tetto, redistribuzione degli spazi, rifacimento degli impianti elettrico e termico, sostituzione di tutti gli infissi oltre a restaurare gli affreschi che abbelliscono alcuni ambienti. Il costo dell’intervento di recupero del Municipio è di circa un milione e settecentocinquantamila euro, da fondi della Protezione Civile nazionale, da un risarcimento assicurativo sull’immobile, oltre ad uno stanziamento del Comune. Nei prossimi giorni si avvieranno invece i trasferimenti di mobili e attrezzature degli uffici comunali, che per un paio d’anni hanno riempito il corso Corsini, con il Comune che aveva preso in locazione diversi fondi di negozi rimasti vuoti.