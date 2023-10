Palasport verso una nuova vita. Avviati i lavori dopo anni di attesa

Il Palazzetto dello sport di Strada in Chianti sarà riqualificato e presto potrà tornare ad essere agibile dopo anni di inattività grazie all’affidamento della gestione tecnico organizzativa alla società Giotti Victoria Volley che si è aggiudicata la concessione del Comune. Da pochi giorni sono stati avviati i lavori per oltre 150mila euro. Il sindaco Paolo Sottani, l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Romiti e il consigliere delegato allo Sport Paolo Tepsich hanno effettuato ieri un sopralluogo (foto) all’impianto per verificare lo stato di avanzamento.

"Dobbiamo pensare allo sport come d una dimensione trasversale – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Romiti – che contribuisce alla crescita sociale e culturale, un ambito caratterizzato da competenze e professionalità, figure e ruoli che vi gravitano intorno restituendo anche un importante valore economico ed educativo al nostro territori". L’obiettivo è di incrementare l’offerta di servizi, migliorare e potenziare la sicurezza degli impianti sportivi. Una volta finiti i lavori di ristrutturazione, l’impianto tornerà quanto prima ad accogliere un piano di attività ed iniziative nelle diverse discipline sportive. Il Palazzetto dello Sport di Strada in Chianti è composto da due palestre, un piano da gioco per la pallavolo, uno per la pallacanestro, spogliatoi, uffici segreteria e locali adibiti a bar, punto ristoro.

Andrea Settefonti