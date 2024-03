Pais è il nuovo direttore artistico del Centro di alta formazione del Maggio

Matteo Pais è il nuovo direttore artistico del Centro di alta formazione del Teatro del Maggio. Ad annunciarlo l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Pais ricoprirà l’incarico a partire dal 16 marzo. "Conosco bene l’Accademia del Maggio - ha dichiarato Pais - essendone stato per diversi anni tra i docenti. Sono felice ed entusiasta di essere il nuovo direttore artistico di un’istituzione esemplare nel formare giovani talenti, nello stimolare la loro curiosità per il teatro musicale e nell’arricchire il loro bagaglio culturale". Pais è stato coordinatore artistico presso la Fondazione Toscanini di Parma dal 2020 sino allo scorso 10 marzo. Per circa 25 anni ha svolto l’attività di maestro collaboratore e assistente musicale presso teatri e festival prestigiosi lavorando con direttori quali Christian Thielemann, Simon Rattle, Zubin Mehta, Omer Meir Wellber, Bruno Bartoletti e molti altri. "Il mio primo obiettivo sarà consolidare il patrimonio rappresentato dall’Accademia per poi andare a implementarne il profilo" ha continuato Pais.