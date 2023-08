Padule Gratta e vince mezzo milione

di Sandra Nistri

La Dea Bendata ha fatto un bel regalo al quartiere di Padule. O, almeno, a un suo fortunato residente che, con un "Gratta e vinci" della serie "Numerissimi" acquistato al "Francy bar" di viale Togliatti, si è portato a casa ben 500mila euro. La vincita non è recentissima ma l’ufficialità è di ieri, con l’arrivo della locandina con il tagliando vincente, recapitata da Lottomatica alla titolare del locale: "Il Gratta e vinci – racconta Francesca Pantaleoni titolare dal 2016 del Francy bar – è stato acquistato lo scorso 12 luglio da un cliente abituale, che conosco molto bene e viene qui spesso. Quando ha grattato il tagliando e si è accorto della combinazione vincente mi ha chiamato in un angolo chiedendomi di ricontrollare. Cosa che ho fatto per quattro-cinque volte per verificare se davvero la cifra vinta fosse di 500mila euro".

A sentire Francesca, però, la reazione del fortunato vincitore è stata misurata, almeno all’apparenza, di grande aplomb: "Era molto, molto emozionato – racconta – ma dato che nel bar in quel momento c’era gente non ha voluto far capire che aveva vinto. Anch’io non ho fatto cose particolari, comprendendo il suo desiderio. Ci siamo solo guardati negli occhi".

In passato il bar di viale Togliatti, che oltre al Gratta e vinci ha anche il Superenalotto, aveva già registrato varie vincite ma, chiaramente, quella certificata ieri, è la più alta in assoluto: "Nel 2017 – prosegue – la vincita finora più consistente era di 10mila euro, poi ne abbiamo registrate molte altre più piccole".