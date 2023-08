Gratta e vinci da 2 milioni di euro: super colpo a Mantignana

Corciano (Perugia), 9 agosto 2023 – Una vincita che ti cambia la vita. E' successo in Umbria, a Mantignana per la precisione, frazione del comune di Corciano. Qui la Dea Bendata ha regalato una pioggia di soldi, quasi due milioni di euro, con un semplice gesto: grattare le caselle magiche della schedina "New Turista Per Sempre", che fa parte della famiglia del Gratta e Vinci.

Il tagliando costa 5 euro e permette vincite fino a 50.000 euro, per quanto riguarda i premi ‘classici’. E' quanto riporta l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'.

Ma "New Turista Per Sempre" ha anche la particolarità di poter far vincere una sorta di vitalizio. Chi trova infatti due volte la scritta ‘Turista per sempre’, all’interno dell’area ‘I tuoi numeri’, ottiene una rendita speciale.

Questa vincita consiste in 300.000 euro che vengono pagati subito, più 6.000 euro al mese per 20 anni e un bonus finale di 100.000 euro. In totale la vincita ammonta ad 1.936.849 euro.

Il cliente della ricevitoria in provincia di Perugia, grattando il ‘New Turista Per Sempre’, nell’area ‘I tuoi numeri’ ha trovato proprio due volte la scritta ‘Turista Per Sempre’, aggiudicandosi così il maxi premio da quasi 2 milioni di euro che incasserà nelle modalità riportate.