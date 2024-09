Padre Eligio Bortolotti. Celebrazioni e ricordi a ottant’anni dalla morte

In tanti hanno preso parte, nel fine settimana, alle celebrazioni per ricordare il sacrificio di padre Eligio Bortolotti nell’ottantesimo anniversario della sua uccisione da parte dei nazisti. In particolare, sabato scorso si è svolto il pellegrinaggio dalla chiesa di San Jacopo a Querceto di cui il giovane sacerdote era parroco a Baroncoli, sul territorio calenzanese, dove padre Eligio fu trucidato e dove si trova il monumento in suo ricordo: presenti all’iniziativa rappresentanze istituzionali dei Comuni di Sesto e Calenzano. Domenica, invece, a Querceto la Messa celebrata dal Superiore degli Oblati di San Giuseppe in ricordo di padre Eligio. Intanto la Parrocchia di San Jacopo a Querceto vivrà questa settimana anche un altro evento importante: il prossimo venerdì, infatti, sarà ricollocato in chiesa, dopo un intervento di restauro, il crocifisso miracoloso. Il programma prevede diverse iniziative a partire dalla celebrazione, alle 17, presieduta dall’arcivescovo emerito, il cardinale Giuseppe Betori.