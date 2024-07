Outlet, non solo shopping: "Nuove opportunità per il territorio"

Il comune di Barberino di Mugello guarda con interesse al cambiamento in atto al Barberino Outlet, non più gestito dalla McArthurGlen, bensì dalla Promos della famiglia bresciana Maffioli, azienda leader in Italia nel settore degli outlet. La sindaca Sara Di Maio lo riconosce: "Credo che il centro negli ultimi anni vivesse una fase di rallentamento e avesse necessità di nuova linfa e di un rilancio. E’ dunque positivo che arrivino nuove idee e risorse".

Il nuovo gestore ha già annunciato da parte della proprietà un investimento di 20 milioni di euro e l’apertura di 20-25 negozi. Su questo aspetto Di Maio è prudente: "Sui progetti di sviluppo dobbiamo ancora parlarne. Per il momento ho avuto un primo incontro: si nota che sono persone che hanno desiderio di prendersi cura di questo outlet, e di costruire un rapporto costruttivo con l’amministrazione comunale. Ma non sono stati affrontati temi specifici o avanzate richieste". Sull’ampliamento del centro, la sindaca precisa: "Abbiamo di recente adottato il nuovo strumento urbanistico, occorrerà verificare ciò che il Poc prevede".

Finora l’outlet barberinese di McArthurGlen era ‘accusato’ di non essere un volano per la promozione del Mugello: due milioni e mezzo di persone l’anno vi entravano, ma pochissimi poi visitavano il Mugello o acquistavano i suoi prodotti. "Credo proprio – osserva su questo Di Maio – che con il cambio di gestione si possano riaprire nuove opportunità".

E la sindaca barberinese segnala un’altra impressione positiva, dopo l’incontro con il Ceo di Promos Filippo Maffioli: "Ho colto un’attenzione al personale e ai dipendenti del centro. Credo sia molto positivo". Anche perché l’Outlet di Barberino è oggi il polo occupazionale più grande del Mugello, con i suoi mille addetti. La Promos, che si avvarrà di un nuovo direttore dell’Outlet, Cristina Lo Vullo, che sostituisce Chiara Bellomo, ha già annunciato l’obiettivo, oltre a quello di portare a 160 i negozi, e di insediare dieci ristoranti, di accrescere l’affluenza al centro fino a 3,5-4 milioni di presenze.

Paolo Guidotti