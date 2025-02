Osteria Giacobazzi, si ride e si mangia in scena

Un’osteria a teatro. Accostamento apparentemente incongruo, ma in realtà felicissimo, quello che si concretizzerà domani alle 21 al Teatro Cartiere Carrara che si trasformerà, per una sera, proprio in una sorta di ristorante tipico con spettacolo incluso. Il comico Giuseppe Giacobazzi, fra i più noti in questo momento a livello nazionale, dopo il successo delle precedenti stagioni riproporrà infatti anche a Firenze la sua ’Osteria Giacobazzi’, un happening, ogni sera diverso, in cui si alternano interviste, monologhi classici e nuovi, sperimentazioni, racconti di aneddoti di vita vissuta dal protagonista, performance degli ospiti invitati e qualche sorpresa. Sul palco una decina di tavoli, pieni zeppi di vino e formaggi, ai quali Giacobazzi e l’aiuto oste Andrea Vasumi, dal fare svogliato e irriverente, serviranno cibo e battute coinvolgendo anche direttamente il pubblico. Fra l’altro, solo per una manciata di spettatori/avventori sono disponibili sedie e tavoli imbanditi, direttamente sul palco: gli ultimissimi posti sono in prevendita sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti da 39 a 50 euro.

L’originalità dello spettacolo, insieme all’ambientazione, risiede proprio nel fatto che si tratta di una performance totalmente a sorpresa. Gli ospiti, infatti, cambiano ogni sera e si scoprono solo una volta a teatro, anzi in osteria. Insomma, il bello di ’Osteria Giacobazzi’ è che non sai mai chi potrebbe passarti il sale. Potrebbe essere Maria Pia Timo, Willer Collura o magari il Mago Simon che, grazie alle sue ‘doti’, potrebbe far sparire il tuo antipasto in un batter d’occhio. Una serata, dunque, tutta da scoprire. Giuseppe Giacobazzi è in realtà il nome d’arte di Andrea Giuseppe Sasdelli e la scelta pari derivi da una passione del comico: quella per la Ferrari e per il suo mito Gilles Villeneuve sulla cui tuta campeggiava in bella evidenza la scritta dello sponsor, la casa vinicola Giacobazzi appunto. Il suo debutto sulla tv nazionale avviene nel 2004 su Rai 2 come protagonista della sitcom ’Tisana Bum Bum’ ma la sua notorietà è legata in particolare alla partecipazione a ’Zelig’. Nel 2005 arriva infatti il debutto a ’Zelig Off’ e l’anno dopo con ’Zelig Circus’ in prima serata su Canale 5. Dal 2006 al 2012 fa parte del cast dei comici di ’Zelig’ dove è tornato a esibirsi nel novembre del 2021.

Sandra Nistri