Ospitalità fra asili nido. I bambini trovano casa

"Un’azione concreta di supporto a chi ha subito gravi danni a causa dell’alluvione": Cettina Lampasona, coordinatrice della scuola Sacro Cuore di Campi, ha definito così l’ospitalità che il suo istituto, gestito dalla Fondazione Giovanni Paolo II della rete di scuole paritarie, ha voluto offrire al nido d’infanzia Tom & Jerry, che ha sempre sede nel Comune della Piana e che è stato duramente colpito dal maltempo di inizio novembre. "Supporto – ha aggiunto la coordinatrice – ma anche sostegno in un momento di difficoltà".

Visti i lunghi tempi previsti per la riapertura, infatti, Cettina Lampasona, si è messa in contatto personalmente con la titolare del nido d’infanzia Tom & Jerry e ha messo a disposizione delle famiglie e delle educatrici una parte dell’istituto, permettendo al nido di riprendere ieri il servizio, alleggerendo in maniera molto concreta la pressione sulle famiglie che hanno necessità di trovare un posto sicuro per i bambini in attesa della riapertura della loro struttura e non fargli perdere troppi giorni senza poter stare in compagnia dei coetanei e delle educatrici.

"Questo – ha concluso - consentirà alla famiglie di continuare ad avere un punto di appoggio durante la gestione dell’emergenza e ai bambini e alle bambine di poter avere una continuità educativa quotidiana fondamentale in questo periodo così critico per loro".

P.F.N.