Ospedale, rivoluzione della viabilità: "Disagi grossi, mancano i parcheggi"

Da questa mattina, cambia la viabilità di fronte all’ospedale di Ponte a Niccheri: non si passa più davanti all’ospedale, ma il traffico viene incanalato nel nuovo bypass sotto l’autostrada in entrambe le direzioni di marcia. È un provvedimento deciso per fare spazio alla nuova fase di cantierizzazione nell’area davanti all’ospedale realizzata da Autostrade nell’ambito delle opere compensative per la terza corsia dell’A1.

Fino a tutto il mese di agosto, l’accesso all’area ospedaliera e per il pronto soccorso avverrà solo dalla nuova rotatoria dal lato di Antella, aperta già da ieri. Chi viene da Firenze, dunque, deve fare tutto il bypass, poi tornare indietro sulla vecchia viabilità e rientrare verso l’ospedale. Ulteriori disagi per chi deve parcheggiare l’auto: le aree di sosta per alcune settimane saranno ancora ridotte.

La difficoltà di trovare parcheggio sarà tale che l’amministrazione invita gli utenti diretti nel presidio ospedaliero a usare i mezzi pubblici. Se proprio non è possibile, ricordano che è possibile parcheggiare nell’area di sosta tra la scuola Redi, la biblioteca e i carabinieri e poi fare un pezzo a piedi lungo la via pedonale lunga qualche centinaio di metri e che porta dritto in ospedale. Anche i residenti nella parte alta di Antella stanno subendo disagi importanti in questi giorni: i lavori di sistemazione del tetto della nuova galleria dell’A1 all’incrocio con via Lavagnini, hanno costretto alla chiusura della bretella che ha servito negli ultimi anni le aree al di là del vecchio ponte di via Romanelli. Lunedì entrerà in funzione un servizio navetta organizzato da Aspi: collegherà le abitazioni delle vie Romanelli e Petriolo all’abitato della frazione.

Cercherà di ridurre almeno un po’ il disagio per i residenti con collegamenti nelle ore di punta per 3-4 ore al giorno in totale. Via Romanelli/Via del Petriolo sarà collegato al centro di Antella (zona Coop) con una fermata intermedia nella banchina all’altezza del civico 5.