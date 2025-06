Ospedale e case di comunità. Il punto sui lavori

I sindaci del Mugello, insieme ai responsabili e ai tecnici dell’Azienda USL e della Società della Salute, in Conferenza Zonale hanno fatto il punto sulle questioni sanitarie oggi in campo. Che non sono poche, dallo stato dei lavori dell’ospedale e delle Case di Comunità, alla situazione dei medici di famiglia in particolare nell’Alto Mugello. Intanto l’ospedale di Borgo San Lorenzo. I lavori, hanno spiegato i tecnici Asl, stanno procedendo e attualmente sono in corso le opere di realizzazione delle nuove centrali tecnologiche, le centrali gas medicinali, antincendio e idrica. Sono in fase di partenza i lavori di costruzione della nuova palazzina e degli uffici/camera calda con il collegamento all’edificio esistente.

Ci si prepara ad eseguire i lavori di adeguamento delle sale operatorie del terzo piano previsti in luglio e agosto. Ancora, a settembre partiranno i lavori per la realizzazione dell’High Dependency Unit (HDU), un’Area Semi Intensiva all’interno del Pronto Soccorso dotata di letti attrezzati dove è possibile rimanere anche 24-48 ore, secondo il quadro clinico del paziente che può necessitare di accertamenti più approfonditi o di terapie in emergenza, salvavita.

Poi le Case di Comunità e l’ospedale di Comunità. Tutti lavori finanziati col Pnrr e che quindi dovranno essere ultimati entro il 2026. Per la "Casa" di Borgo San Lorenzo i lavori sono iniziati un anno fa, e procedono regolarmente e nei tempi stabiliti. Poi è avviato anche il cantiere a Dicomano, e l’opera è a buon punto. Iniziati anche i lavori alla Casa di comunità di Marradi, con il recupero dell’ex-ospedale San Francesco, e il cantiere a Scarperia. Per Palazzuolo invece siamo alla fase di progettazione, perché la procedura ha subito un rallentamento a causa di intervento di messa in sicurezza dell’edificio.

Paolo Guidotti