Osmannoro sud. C’è il progetto esecutivo

Dopo il via libera del consiglio comunale, nel marzo scorso, al piano attuativo "Osmannoro Sud" per insediamento, nell’area di via Lucchese di proprietà del gruppo Fingen della famiglia Fratini, di un maxi polo della logistica, la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione connesse al piano. Elenco che comprende la realizzazione di una nuova rotatoria su via Lucchese, direttrice di proprietà della Città Metropolitana di Firenze che è l’ente gestore, comprese tutte le opere accessorie e anche la messa in opera e l’adeguamento di un tratto della viabilità ciclabile di previsione appartenente al percorso per le due ruote "Superciclabile Osmannoro", la creazione di un parcheggio pubblico in prossimità della nuova rotonda oltre che di aree a verde pubblico nella parte nord e ovest del comparto. Oltre al verde, poi, sarà realizzata una grande area umida. Infine saranno poste in opera le reti principali di sottoservizi funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica e di raccordo con quelle esistenti. Per quanto riguarda i ‘numeri’ i metri quadrati da costruire saranno 30mila mentre la dotazione di verde e rinaturalizzazione prevista per il progetto triplicherà.

S.N.