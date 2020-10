Sesto Fiorentino (Firenze), 13 ottobre 2020 - L’incidente mortale di questa mattina all'Osmannoro non è stato causato dalla forte velocità ma è indubbio che la direttrice via dell’Osmannoro-via del Cantone, zona industriale dell’Osmannoro, da anni ai primi posti nella poco felice classifica del numero di incidenti a Sesto Fiorentino, rappresenti una direttrice ad alto rischio anche per l’altissimo volume di traffico.

Sono migliaia infatti i mezzi a due e quattro ruote che ogni giorno raggiungono le attività dell’area o utilizzano la strada per raggiungere l’autostrada, via Pratese verso Firenze o via Lucchese verso Campi Bisenzio. Proprio oggi sulle nostre cronache locali abbiamo riportato la protesta dei residenti di via dell’Osmannoro, in un tratto non molto distante dal punto in cui si è verificato il sinistro, esasperati per il passaggio di auto a tutta velocità sulla direttrice. Una sorta di autostrada cittadina in cui è difficilissimo perfino attraversare la strada tanto che, pochi giorni fa, un ragazzino è stato investito sulle strisce, per fortuna senza riportare grossi danni se non una grande paura.

Negli anni sono state molti i provvedimenti messi in atto dal Comune di Sesto, di concerto in alcuni casi anche con Firenze, per cercare di limitare la velocità dei veicoli: su via dell’Osmannoro, tra l’altro, era stato installato anche un misuratore di velocità ma la strada non aveva più le caratteristiche richieste per la postazione fissa di autovelox. L’incrocio dove ieri si è verificato il mortale poi è regolato da diversi anni da un sistema di rilevazione del rosso semaforico con sanzioni salatissime per chi attraversa l’incrocio con la ‘luce vietata’. Nonostante il deterrente e il calo del 7,99% di sanzioni per il passaggio con il rosso semaforico registrato nel 2019 le infrazioni restano comunque ancora troppe così come la velocità tenuta da alcuni conducenti.

© Riproduzione riservata