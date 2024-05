Oro verde, eccellenza del territorio. In città gli stati generali sull’olio

A Scandicci gli stati generali dell’olio . Appuntamento dopodomani, giovedì 30 maggio, alle ore 12, nella sede della Cooperativa a Cerbaia. L’ultimo giorno della riunione mondiale degli stati generali dell’olio si svolgerà a Siena: da qui i rappresentanti dei Paesi che aderiscono al Consiglio oleicolo internazionale si sposteranno proprio per visitare la sede operativa di Scandicci che ospita uno dei più importanti frantoi della Toscana. A San Vincenzo a Torri, gli Olivicoltori toscani associati rappresentano infatti oltre 350 soci che frangono nella struttura. Una realtà economica importante che fa della struttura di Scandicci un centro di eccellenza nel panorama della Toscana dell’olivicoltura. Il Consiglio oleicolo internazionale è l’unica organizzazione intergovernativa e internazionale nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola. È stato istituito nel 1959 sotto il patrocinio delle Nazioni Unite, e ha sede a Madrid. Fino al 2006 il suo nome in lingua inglese era "International Olive Oil Council" (Iooc). Il nome e la sigla in lingua italiana sono Consiglio oleicolo internazionale (Coi). L’istituzione contribuisce in modo decisivo allo sviluppo responsabile e sostenibile dell’olivicoltura e rappresenta un luogo d’incontro in cui le politiche più adatte ad affrontare le sfide del presente e del futuro sono discusse a livello mondiale. Olivicoltori Toscani Associati è una cooperativa di olivicoltori di tutta la Toscana, che uniscono il frutto del loro lavoro per dare vita ad un prodotto profondamente legato alla terra d’origine: l’olio extra vergine di oliva toscano Igp.