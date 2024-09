Ore d’ansia in Mugello per un fungaiolo disperso nel bosco: ricerche a Borgo San Lorenzo

Borgo San Lorenzo (Firenze), 29 settembre 2024 - A Borgo San Lorenzo si cerca un uomo di 80 anni che non ha fatto più ritorno a casa. Era andato nel suo orto, dove è stata trovata l’auto e il sacco con il pranzo. Da lì era solito andare nel bosco vicino alla ricerca di funghi. La figlia però, non vedendolo tornare, si è allarmata e si è rivolta alla stazione dei Carabinieri per la segnalazione che ha permesso di far partire il piano prefettizio per la ricerca. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti a Borgo ieri sera dalle ore 22 in località Ronta. Hanno attivato immediatamente la squadra di terra che ha fatto una ricognizione nella zona del bosco che risulta molto impervio per la forte pendenza. È stata inviata l'Unità di Comando Locale, con il personale specializzato in ricerca, per la pianificazione e la gestione delle squadre di ricerca e un funzionario per il coordinamento. Sono stati attivati subito anche il nucleo cinofili, quello Dedalo e il nucleo Sapr dei Vigili del fuoco (sistemi aeromobili pilotaggio remoto) dove per mezzo di una termocamera montata sul drone hanno effettuato il sorvolo della zona. Previsto a breve anche il sorvolo dell’elicottero Drago. Sono presenti sul posto anche i Carabinieri e il personale volontario del soccorso alpino.

Notizia in aggiornamento

