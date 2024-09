Orchestra fiorentina e Andaloro, che magia. Parla il pianoforte

Allievo prediletto del leggendario Sergio Fiorentino, vincitore del Premio Busoni 2005, Giuseppe Andaloro è oggi tra i massimi pianisti a livello internazionale. Per questo l’attesa è grande in vista del doppio appuntamento che lo riporta al fianco dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, domenica 22 e lunedì 23 settembre (ore 21) all’Auditorium Santo Stefano al Ponte, a Firenze. Dal programma delle serate, spicca il ‘Concerto per pianoforte e orchestra n. 2’ di Sergej Rachmaninov, il più popolare ed eseguito dei quattro concerti per pianoforte del compositore russo, oltre che una delle partiture per pianoforte più famose di tutti i tempi. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle 10 alle 18.