Operazione anti degrado. Alle Cascine ecco la ruota e il villaggio di Santa Claus. Poi cinque mesi di eventi

La ruota panoramica Florence Eye, alta 55 metri, esordirà l’8 dicembre, ricorrenza che, tra alberi accesi e iniziative sparse in città, apre il periodo delle festività di Natale. La ruota, che si sposta dal giardino delle Cascine in piazza Vittorio Veneto – una delle porte di ingresso del parco delle Cascine – resterà però ben oltre le feste: sarà operativa fino al prossimo 10 giugno (ma senza possibilità di proroghe, perché l’area sarà interessata dai lavori di riqualificazione), sfiorando l’inizio dell’estate e l’arrivo in città della macchina organizzativa del Tour de France. La commissione comunale istituita per valutare i progetti per la ruota panoramica ha infatti valutato positivamente la proposta di ‘The Wheel srl’ "perché pienamente rispondente alle richieste previste dal bando, dando così avvio all’iter per il rilascio dei permessi e all’installazione, che comincerà nei prossimi giorni", spiega Palazzo Vecchio.

Oltre a Florence Eye sono previste "una lunga lista di iniziative e attrazioni", fra cui una pista di pattinaggio sul ghiaccio da 1.340 metri quadrati, "la più grande d’Italia, con un grande albero di Natale al centro". Dall’1 maggio al 10 giugno, inoltre, "ci saranno altre attrazioni aggiuntive, ma in questo caso a tema primaverile con attività sempre rivolte a bambini e famiglie". Nel progetto approvato, infine, è previsto, come era stato richiesto dal Comune, anche un piano sicurezza e anti degrado con ampio presidio dell’area. Secondo il sindaco Dario Nardella quello della Cascine "sarà un vero e proprio villaggio di Natale. La scelta di questa posizione è anche stata pensata per garantire presidio sociale e sicurezza: dove c’è socialità, con famiglie, bambini, giovani, c’è anche più sicurezza. Ringraziamo la soprintendente Antonella Ranaldi per l’attenzione dimostrata". L’installazione di una attrazione per 6 mesi in piazza Vittorio Veneto "è una sperimentazione per valutarne il gradimento e l’impatto paesaggistico", ha aggiunto l’assessore alle Attività commerciali, Giovanni Bettarini, che, con gli uffici della direzione attività economiche e turismo, ha seguito il progetto e il bando. "Vogliamo che queste iniziative rappresentino uno strumento di aggregazione e che siano l’avvio di una riqualificazione dell’area anche in chiave di maggiore sicurezza".

Nell’area, spiegano i vincitori del progetto, oltre alla ruota e alla pista da pattinaggio, sarà possibile visitare il mercatino di Natale, incontrare Babbo Natale nella sua casetta o indossando i visori, fare uno stupefacente viaggio volando a bordo della magica slitta. Non mancheranno gli stand gastronomici per mangiare e bere godendosi gli spettacoli e l’atmosfera di un parco delle Cascine che rinasce. I sei mesi di permanenza della ruota saranno accompagnati da acrobati, maghi, marionette. Nel periodo che andrà dal primo maggio al 10 giugno saranno presenti, invece, tappeti elastici, parco avventura, mercatini e manifestazioni di vario genere.